2025 Aile Yılı kapsamında, “Ailemiz, Geleceğimiz” temasıyla program gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen Büyük Aile Festivali’ne Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Festivalde konuşma yapan Vali Ali Çalgan, Aile Yılı’nın önemine dair değerlendirmelerde bulunarak, toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesinin gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise toplumun temelinin ve en önemli mihenginin aile olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından festivalde halk oyunları, müzik dinletisi ve çeşitli oyunlar düzenlendi.