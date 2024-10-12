Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07-10 Ekim 2024 tarihleri arasında ambulans kazalarını azaltmak, çalışanlar ve hastaların güvenliğini artırmak, daha etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) düzenlendi.

Eğitime acil sağlık hizmetleri çalışanlarından oluşan 15 ambulans sürücüsü ve 5 ASGE eğitmeni katıldı.

Eğitim sırasında sürücüler 16 adet zorlu parkurlarda eğitim sürüşleri gerçekleştirerek, günlük bakım, lastik sökme, zincir takma, akü takviye yapma gibi konularda uygulamalı eğitimlere tabi tutuldu.