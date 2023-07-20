FATİH BATTAR

Akaryakıt ürünlerine gelen ÖTV zammıyla beraber benzin ve LPG arasındaki fiyat farkı katlanınca vatandaşlar, çareyi LPG taktırmada buldu.

Çorum’da da yüzlerce araç sahibi benzin ve mazot fiyatlarının 35 lirayı geçmesinin ardından otogaz istasyonlarının yolunu tuttu.

Maliyeti 10 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen bu sistemin bağlanması ise işletmeciler tarafından randevuya bağlandı.

Öyleki milyonluk araç sahipleri bile aracına LPG taktırmak için sıraya girmiş durumda.

Çorum’da Ankara yolu 3.caddede (112 Acil Çağrı Merkezi karşısı) hizmet veren Prins Otogaz Dönüşüm Sistemleri, Landırenzo ve Atiker’in Çorum Bayisi Akebe Otogaz işletme sahibi Erdoğan Sarıoğlu, benzin ve mazota gelen zamlardan sonra çok yoğun çalıştıklarını söyledi.

Son zamlardan sonra randevu sistemine döndüklerini aktaran Sarıoğlu, günde yaklaşık 8-10 aracın LPG dönüşümünü sağladıklarını ifade etti.

MİLYONLUK ARAÇ SAHİPLERİ BİLE LPG TAKTIRIYOR

LGP dönüşümlerinin yanı sıra çok sayıda LGP’li araç sahiplerinin de LGP tank bakımlarının yaptırmak için sıraya girdiğini belirten Sarıoğlu, “Pazar gününden beri telefonlarımız susmuyor. ÖTV zammının ardından mazot 32 TL, benzin ise 34 TL’yi geride bıraktı. LPG ise onların yarı fiyatının da altında kaldı. Benzinli bir araca LPG sistemi taktırmanın bedeli ise şu sıralar 10 ila 20 bin lira arasında değişiyor. ‘Milyonluk araca LPG mi takılır?’ diyenler şimdi 2023 model araçlarına LPG taktırmak istiyor. LGP’li araç sahipleri ise bakım yaptırmak için sıra bekliyor. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Çorum dışından Amasya, Yozgat, Tokat gibi çevre illerden gelen vatandaşlarımız bile var.” dedi

İNŞALLAH OTOGAZA ZAM GELMEZ

‘İnşallah otogaza zam gelmez’ diyen Sarıoğu, yaşanan talep patlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Aracına LPG sistemi taktırmaya gelen bir vatandaş ise; “Benzin oldu 35 lira. LGP ise 12-13 lira. Fiyatlar böyle olunca mecburen otogaza geçeceğiz.” diye konuştu.