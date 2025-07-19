Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı.

Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayında 218 bin 334 oldu.

Türkiye’de haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,7'sini motosiklet, %38,2'sini otomobil, %7,8'ini kamyonet, %3,1'ini traktör, %1,3'ünü kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ülke genelinde haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %16,3, traktörde %4,9 artarken otobüste %34,9, minibüste %30,0, kamyonda %28,5, kamyonette %17,5, otomobilde %16,9 ve motosiklette %2,0 azaldı.

Çorum’da trafiğe kayıtlı 218 bin 334 aracın sınıflara göre dağılımı ise şöyle oldu:

Otomobil 97 bin 787, minibüs 2 bin 518, otobüs 1026, kamyonet 25 bin 363, kamyon 6 bin 250, motosiklet 36 bin 945, özel amaçlı 518, traktör 47 bin 927.

Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı Samsun’da 515 bin 060, Tokat’ta 244 bin 705, Amasya’da ise 158 bin 438 oldu.