Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kadın ve 3 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 kadın ve 1 erkek şahsın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.