Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Magandalar havaya ateş açtı, saçmalar eve isabet etti Magandalar havaya ateş açtı, saçmalar eve isabet etti

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

10-24 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmada hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve cinsel suçlardan haklarında arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı.

Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 13 kişiden 11'i bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Editör: Çorum Hakimiyet