Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
10-24 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmada hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve cinsel suçlardan haklarında arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı.
Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 13 kişiden 11'i bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Editör: Çorum Hakimiyet