11 Şubat 112 Günü dolayısıyla Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum’da asılsız çağrı ve ihbarların azaldığını açıkladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin Türkiye genelinde 2023 yılı asılsız çağrı oranında ikinci sırada, 2024 yılında aylık asılsız çağrı oranında %29,85 ile birinci sırada, haftalık asılsız çağrı oranında ise %28,85 ile yine birinci sırada yer aldığını aktaran Vali Dağlı; “Bu neticeler bizler açısından gurur vericidir.” dedi

Acil Çağrı Merkezini gereksiz arayarak meşgul edenlere ve hakaret küfür içeren aramalara 2024 yılında 1.aramaya 1980 TL, 2.aramaya ise 2 katı olan 3.960 TL idari para cezası uygulandığını belirten Dağlı, 3 yılda 87 kişiye idari ceza uygulandığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin, Türkiye'de en az asılsız çağrı alan merkezlerden biri olduğunu dile getiren Dağlı, Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Türkiye'de kurulan 57. merkez olmasına karşın kısa zamanda büyük mesafe katettiğini belirterek; "Tüm istatistiklerimizde Türkiye ortalamasının altında kalarak, halkımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme noktasında çok iyi bir durumdayız. Personelimizin gayreti ve vatandaşlarımızın da destekleriyle örnek il olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu

112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edenlere de çağrıda bulunan Dağlı; “Saniyelerin altın değerinde olduğu ve insan hayatı ile doğrudan ilgili olan acil çağrı hizmetleri, maalesef asılsız çağrılar nedeniyle bu amacını ve misyonunu gerçekleştirmekte hayli zorlanmaktadır. 112 numarasının ücretsiz olması, her yerden 7/24 ulaşılabilir olması ve sim kart olmadan aranılabilir olması; (telefon işiyle uğraşan esnaflarımız tarafından telefonun çalışıp çalışmadığını test etmek, pin kodu sorgulamak, çocuklara oyun amaçlı telefon vermek, dikkatsizlik gibi nedenlerle) 112 Acil Çağrı numarasının gereksiz yere meşgul edilerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Yapılacak her gereksiz ya da gerçek dışı aramanın gerçekten acil bir olaya müdahale edilmesine mani olduğunu, hizmeti engellediğini bilmemiz hayati önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması hem kendini hem de sevdiklerini koruyacak ve güvende olduğunu hissettirecektir. Herkes her an acil bir durumla karşılaşabilir. Bu konuda gerek esnafımızdan gerekse vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını, acil durumlar haricinde 112’yi gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı

Vali Dağlı basın toplantısının ardından Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir ve AFAD yetkililerinin katılımıyla 112 Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

112 ÇALIŞANLARININ 112 GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Çorum 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün halka hızlı ve kaliteli hizmet vermesi noktasında çok iyi bir durumda olduğunu, yapılan çalışmalara aynı titizlik ve kararlıkla devam edileceğini belirten Vali Dağlı 11 Şubat 112 Günü vesilesiyle; günün her saati halkın hizmetinde olan, insan hayatı için koşturan bütün 112 çalışanlarının 112 Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

112 Acil Çağrı Merkezi personelleri, gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından ‘Başarı Belgesi’ ile takdim edildi.