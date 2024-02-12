En çok Çorumluların kullandığı Amasya Merzifon Havalimanı, Ocak ayında 12 bin 842 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ocak ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında ocak ayında iç hat yolcu trafiği 10 bin 904, dış hat yolcu trafiği 1938 oldu.

Ocak ayında toplam 12 bin 842 yolcuya hizmet verilen Amasya Merzifon Havalimanı’nda iniş kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 92, dış hatlarda 12 olmak üzere 104 olarak gerçekleşti.

Kargo, posta ve bagaj trafiği ise 127 ton oldu.