Çorum'da jandarma astsubay olarak görev yapan Çiğdem Özen ile Bekir Can Kartal, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine üniforma giydi.

Asker çiftin nikahı Çorum Belediyesi Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılırken, çiftin nikah şahitliğini ise İl Jandarma Komutanı Albay Nail Çetinkaya yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Jandarma Komutanı Albay Nail Çetinkaya genç çifti tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Törende asker çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.