Çorum’da geçtiğimiz Cumartesi günü Adnan Menderes İlkokulu’nda satranç kurusunda öğrenci velisi, öğretmeni darp etti.

Öğretmen darp olayının duyulmasının ardından Çorum’da eğitim sendikaları ortak ‘öğretmen şiddete hayır’ eylemi gerçekleştirdi.

Sendikalar adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş; “Öncelikle bu menfur saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini bütün benliğimizle lanetliyoruz.” dedi

‘Yıllardır devam eden hatta ölümle sonuçlanan saldırılar, yaralanmalar, darp görüntüleri durumun ne kadar vahim, tehlikenin ne kadar büyük ve ciddi olduğunu gözler önüne sermektedir’ diyen Okumuş; “Gün geçmiyor ki bir eğitim çalışanı arkadaşımız saldırıya uğramasın. Yaşanan bu menfur olay, okuldaki tüm öğretmenlerimizi derinden sarsmış, arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu bozmuştur. Okulu ziyaret ettiğimizde, bütün sendikaların ortaklaşa ve güçlü bir tepki vermesi istenmiştir. Okulumuzdaki bu birlik beraberlik havası bütün kurumlarımız için örnek olacak niteliktedir. Biz sendikalara düşen, sımsıkı bir şekilde bu arkadaşlarımızın yanında durmaktır. Bugün burada bunun gereğini yapıyoruz. Yıllardır devam eden hatta ölümle sonuçlanan saldırılar, yaralanmalar, darp görüntüleri durumun ne kadar vahim, tehlikenin ne kadar büyük ve ciddi olduğunu gözler önüne sermektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Vakit geçirilmeden önleyici, ıslah edici, hukuki, adli, idari tedbirler, çare ve çözümler alınmalıdır.” şeklinde konuştu

Eğitim merkezli olarak, toplumsal gidişata yön veren düzenlemeler ciddiyetle ve büyük bir sorumlulukla yeniden tanzim edilmesi gerektiğini kaydeden Okumuş; “Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi teslim ve emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, mağdur edilmemelidir. Bu kapsamda, değerler eğitimi, aileyi de içine alacak ve sosyal çevrenin öğrenci üzerindeki negatif etkilerinden arındıracak şekilde yeniden düşünülmelidir. Eğitim çalışanına ve eğitimciye şiddet her geçen gün artarak devam ederken; eğitimciye şiddetin meslek kanunu içinde yer almaması konusunda da yetkilileri bir kez daha düşünmeye ve gerekli düzenlemeleri bir an evvel yapmaya davet ediyoruz. Son olarak bizler, bu menfur saldırıyı sadece kınamakla kalmayacak, bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacak, saldırganın hak ettiği cezaya çarptırılması için tüm yasal haklarımızı kullanacak ve her daim eğitim çalışanlarımızın yanında olacağız.” ifadelerini kullandı

Basın açıklamasına Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Eğitim İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt ve sendika üyeleri destek verdi.