Çorum’da bazı baraj ve göletlerde balık avlamak yasaklandı.

Çorum, Dereboğazı, Hatap, Koçhisar, Kunduzlu ve Yenihayat baraj göllerinde ticari olarak avlanma yasaklanırken, amatör balıkçılara ise Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı Göletlerinde avlanma tamamen yasak.

Tarım ve Orman ve Orman Bakanlığı’nın "6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i ve "6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i, 11.08.20024 tarihli ve 32629 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeler, 2025-2028 yıllarını kapsayacak olan Tarımsal Üretim Planlaması uygulamaları ile mevcut uygulamalar uyumlu hale getirildi ve 1 Eylül 2024 - 31 Ağustos 2028 dönemini kapsayacak şekilde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için avcılığa ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kurallar düzenlendi” dedi.

İl Müdürü Hayrullah Göktekin; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yapılan yeni düzenlemelerle ilimizde iç sularda av yasaklarının 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında olduğunu, Çorum, Dereboğazı, Hatap, Koçhisar, Kunduzlu ve Yenihayat baraj göllerinde ticari olarak avlanmanın tamamen yasaklandığını, amatör balıkçılara ise Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı Göletlerinde avlanmanın tamamen yasaklandığını ifade etti.

Vatandaşların Bakanlığın belirlediği kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunan İl Müdürü Göktekin; toplam avlanabilir miktarlara dikkat edilmesini, yasaklanan bölgelerde avlanma yapılmamasını, av araçları ve avlanma kapasitelerine riayet edilmesini istedi.