Çorum'da saldırganlar aynı araç galerisini bir ayda ikinci kez kurşunladı. Olay anı kameralara yansırken, iş yeri sahibi şahısların kendilerinden haraç alamadığı için iş yerini kurşunladığını söyledi.

Olay, dün gece saatlerine Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Uysal'a ait araç galerisi motosikletli 2 şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. İş yerine 9 el ateş eden saldırganlar daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda, kurşunlar iş yeri ve iş yerinin önünde bulunan araçlara isabet etti.

BİR AYDA İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI

Olayın ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, aynı iş yerinin bir ayda ikinci kez kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren saldırganların haraç alabilmek için iş yeri sahibi Eren Uysal'ı tehdit ettiği iddia edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şahsın motosikletle iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Şahısların biri motosiklette beklerken, diğeri inerek pompalı tüfekle ateş ediyor. Şahıslar daha sonra motosiklete binerek uzaklaşıyor.

"BİZE 10 MİLYON CEZA KESTİLER"

Şahısların kendilerini haraç almak için tehdit ettiğini ve iki kez iş yerini kurşunladığını söyleyen Eren Uysal, "Bir ayın içerisinde illegal işler yapan şahıslar tarafından iki kez dükkanım kurşunlandı. Haraç çetesi sürekli beni ve ailemi tehdit ediyor. Evimizin önüne gelip fotoğraf çekip gönderiyorlar. Dükkanımız iki kez kurşunlandı. Dün gece 00.00 sıralarında motosikletle gelip tüfekle ateş edip gidiyorlar. Can güvenliğimiz yok. Bize 10 milyon ceza kestiler, 'dükkanınız üçüncü kez kurşunlanacak' diye hala tehdit altındayız" dedi.