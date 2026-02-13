Çorum'un Kargı ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi ateşe verilen 76 yaşındaki Hatice Kış'ın katil zanlısı Murat Arıkan'ın cezası belli oldu.
13 Mart 2025 tarihinde Akkise köyünde meydana gelen olayda üvey kız kardeşinin dini nikahla birlikte yaşadığı Murat Arıkan, Hatice Kış bıçakla öldürüp, sonra yakmıştı.
Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil zanlısı Murat Arıkan ile ilgili dava sonuçlandı.
Murat Arıkan, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'Yağma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet