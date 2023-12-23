Çorum'un İskilip ilçesinde babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre baba Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Sefa A., önce İskilip Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Babası tarafından bıçakla yaralanan Sefa A., doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.