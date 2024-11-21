Balık sezonun açılması ile birlikte Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki balık satışı yapan tezgâhları denetledi.

Pazarlarda bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçüldü.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin;

“Denetimlerimizde öncelikli olarak satışa sunulan balıkların boy limitleri ve av yasaklarına uygun olup olmadığını titizlikle kontrol ediyoruz. Bunun yanı sıra, tazelik kriterlerini ve muhafaza koşullarını da detaylı bir şekilde inceliyoruz. Denetimlerin ardından ekiplerimiz, işletmelere su ürünleri mevzuatına uyulması, hijyen standartlarının korunması, tezgâhların temizliği ve düzeni, balıkların tazeliği ve çevre temizliği gibi konularda bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, mevzuata aykırı durumlarda uygulanacak cezai yaptırımlarla ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Çorum olarak amacımız, su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın taze, güvenilir, sağlıklı balık tüketimini desteklemektir. Bu doğrultuda denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.” dedi



Balığın beslenmedeki önemi üzerinde de duran Göktekin, “Balık, insan sağlığı için son derece değerli bir hayvansal protein kaynağıdır. Özellikle omega-3 açısından zengin olması, hem çocuklarımızın hem de yaşlılarımızın sağlığına büyük katkılar sağlamaktadır. Balık tüketimi, kemik sağlığını güçlendirir, bağışıklık sistemini destekler ve özellikle çocukların zeka gelişimine önemli katkılar sunar. Çorum halkımızın balığı sofralarından eksik etmemesini tavsiye ediyorum,” ifadelerini kullandı.

'TAZE VE GÜVENİLİR SU ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİN'



Göktekin, bu alandaki denetimlerin yanı sıra balık tüketiminin yaygınlaşması için bilgilendirme çalışmalarına da önem verdiklerini belirterek, vatandaşlara taze ve güvenilir su ürünlerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.