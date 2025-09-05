Av yasağının sona ermesi ile yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da tezgahlar balıkla doldu.

Çorum’da faaliyet gösteren balıkçı esnafı sezonu açtı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür de balıkçı esnafına yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek; "Balık sezonu tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'umuzda da açıldı. Balıkçı esnafımıza yeni balık sezonunda hayırlı işler ve bol kazançlar dilerim. Yüce Allah denizlerimizden balığı eksik etmesin ve her sofraya girmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.