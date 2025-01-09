Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapan işyerlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin temel amacı, halk sağlığını en üst düzeyde gözetmek ve güvenli gıda tüketimini sağlamak oldu.

HİJYEN VE TAZELİK KONTROLÜ YAPILDI

Denetimler sırasında, balık satış noktalarının hijyen koşulları titizlikle incelendi. Ayrıca, satılan balıkların tazelikleri, kalite standartlarına uygunlukları ve yasal avlanmaya uygun asgari boy ölçülerine sahip olup olmadıkları kontrol edildi. Satılması yasak olan türlerin satış yerlerinde bulundurulmaması da denetçilerin öncelikli dikkat ettiği hususlar arasında yer aldı.

YASAL MEVZUATLAR HATIRLATILDI

Denetim sırasında satış yeri sorumlularına, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Faaliyetlerin mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı gıdaya güvenle ulaşabilmesi için balık satış yerlerindeki denetimlerin ilerleyen süreçte de devam edeceğini açıkladı. Bu tür denetimlerin, halk sağlığını koruma noktasında büyük öneme sahip olduğu belirtildi.