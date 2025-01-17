Çorum Belediyesi’nin tarihi şehir meydanı projesi kapsamında Saat Kulesi civarında faaliyet gösteren balıkçılar yeni yerlerine taşındı.
Balıkçılar Çarşısı olarak belirlenen Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki Bedesten yanındaki alana konteynerler kuruldu ve 4 balıkçı esnafı yeni yerlerinde hizmet vermeye başladı.
Balıkçıların taşınması ile birlikte Tarihi Şehir Meydanı ikinci etap çalışması kapsamında Veli Paşa Hanı’nın önü de açılmış olacak.
Eski balıkçıların bulunduğu alan ise yakında yıkılması planlanıyor.
Editör: Fatih Battar