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Çorum 'da halk ekmek büfelerine eklenen kutularda toplanacak bayat ekmekler, sokak hayvanlarına mama olarak dağıtılacak.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ekmek israfının önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını kolaylaştırmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında belediyeye ait 35 halk ekmek büfesine bayat ekmek kutusu eklendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, vatandaşlardan bayat ekmekleri bu kutulara bırakmalarını istedi.