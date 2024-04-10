Çorum 'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilik ve Belediye tarafından program düzenlendi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediyesi bahçesindeki programda yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Manevi huzurla idrak edilen ramazan ayını tamamlayarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dağlı, bayramda sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekişmesi, yardımlaşma ve dayanışmanın yaygınlaşmasını temenni etti.

Vatandaşların huzur ve güven ortamında geçirmesi için ilgili kurumların tedbirlerini aldığını aktaran Dağlı, "Bayram süresince yollarda olacak vatandaşlarımızın güvenliğini ön planda tutarak, kurallara riayet etmelerini sağlamak amacıyla uygulama ve bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle birlikte bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir. Bunu sağlamak için tüm birimlerimiz özverili şekilde çalışmaktadır." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Vali Dağlı ve beraberindekiler, vatandaşlarla bayramlaştı.