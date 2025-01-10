Çorum Belediyesi ile ile Hak-iş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-iş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Çorum Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Hizmet-İş Çorum Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Personel Şirketi bünyesinde çalışan işçiler katıldı. 3 yıllık olarak imzalanan sözleşme gereğince personel maaşlarına memur maaş zammı oranında zam yapıldı.

Hak-İş’e bağlı Hizmet-iş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu yaptığı konuşmasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a sözleşmede kendilerine gösterdikleri yakınlıktan dolayı teşekkür etti. İşçiler adına oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise işçilerin her zaman yanlarında olduklarını, belirtti. Aşgın “Çalışma arkadaşlarımızın haklarını gözetmek ve yaşam standartlarını iyileştirmek en önemli önceliklerimizden biridir. Bu sözleşme, emeğe verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Gelecekte de daha iyi şartlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.