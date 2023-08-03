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Çorum’un Alaca ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında çatı katı tamamen yanarken, dumandan 1 kişi etkilendi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Ayhan Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine belediyeye ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer apartmanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Raşide Ş.’ye (66) olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

BAŞKAN ŞALTU DA GELDİ

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.