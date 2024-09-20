Ticaret İl Müdürlüğü, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi denetimleri devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 01.01.2024 - 17.08.2024 tarihleri arasındatemel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranlarda denetimler yaptı.

Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirterek esnaflara yasaya uygun hareket etmeleri gerektiği etmeyenler hakkında ise idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

İl merkezi ile İlçelerde 6502 Sayılı Kanun kapsamında Eylül ayı içerisinde 22 firma 220 ürün toplamda 650 firma ve 5.587 ürün denetlendi.

6585 Sayılı kanun kapsamında ise Eylül ayı içerinde 12 firma 24 ürün toplamda 159 firma 326 ürün denetlendi ve 5 firmada 7 ürün hakkında fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılık tespit edildi.

Tespit edilen ürünler hakkında 15 bin 400 TL tutarında cezai işlem uygulanırken, 1 firma için yetki belgesi bulunmadan kapıdan satış yapması gerekçesiyle 1 milyon 100 bin 122 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

