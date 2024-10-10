İddialara göre, mantar toplamak için köyün üst tarafındaki ormanlık alana giden M.K., bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu M.K.’nin ayağından yaralandığı öğrenildi.

TEDAVİ EDİLDİ VE TABURCU OLDU

Saldırı sonrası hemen Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K.’ya ilk müdahale burada yapıldı. M.K.’nın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay sonrası köyde ormanlık alanlarda dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.