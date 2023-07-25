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FATİH BATTAR

Çorum’da Organize Sanayi Fabrikası’nda faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında sendikaya üye olduğu iddiasıyla işten çıkarılan işçiler, fabrika önünde eylem yaptı.

650 kişinin çalıştığı fabrikada Öz İplik İş Sendikası’na üye olduğu iddiasıyla 28’e yakan işçinin çalışma hayatına son verildi.

17 gündür fabrika önünde eylem yapan işçiler, işlerine geri dönmek ve haklarını almak istiyor.

Fabrika önünde bir basın açıklaması yapan Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, işten çıkarılan işçiler geri dönene kadar fabrika önündeki eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Bayır; “Çorum’da faaliyet gösteren tekstil çalışanları bir süre önce sendikamız Öz İplik İş’e üye olmuşlardır. İşçilerin sendikamıza üye olmasından haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapılmıştır. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlükleri engellenmiştir. Sendikaya üye olan işçi arkadaşlarımız işten çıkarılmıştır. Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Fabrika, Anayasanın 51. Maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğü ihlal ediyor. Fabrika yetkilileri söz konusu tutum ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanunu’nun 118’nci maddesi kapsamında kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor.” dedi

Öz İplik İş Sendikası olarak çalışma barışının sağlanmasını istediklerini belirten Bayır; “İşverenin baskıcı tutumundan vazgeçip, işçinin sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı göstermesini istiyoruz. İşçilerin sesine kulak vermesini istiyoruz. İşveren yetkililerine diyalog çağrısında bulunuyor, zor günlerden geçtiğimiz ekonomik koşullarında işten atılan işçi kardeşlerimizin tekrar işlerine dönmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu

‘KÜÇÜLMEYE GİDİYORUZ DİYE BİZİ ÇIKARDILAR’

21 yıldır aynı fabrikada çalıştığını belirten Bekir Öremiş; “21 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. İşveren bu Cuma günü son zile yarım saat kala sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işimi feshetti. Gerekçe olarak da; ‘küçülmeye gidiyoruz’ dediler. Küçülmeye gidiliyorsa fabrika neden büyütülüyor. Neden mesai yapılıyor. Buradan fabrikada çalışan arkadaşlarımıza sesleniyorum; ‘Sendikaya destek olun’. Ustaların, işverenlerin baskısına maruz kalmayın. Büyük bir baskı var sendikaya üye olmayın diye.” ifadelerini kullandı

‘MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

2013 yılından bu yana fabrikada çalıştığını anlatan Yasin Değirmenci de; “Sendikaya üye olalı 1.5 ay oldu. Birlik, beraberlik olmadığımız sürece fabrikaya giremeyiz. Kimse korkmasın sendika her zaman arkamızda. Mücadelemizi devam ettirmemiz lazım.” diye konuştu

‘EMEĞİMİZİ 10 DAKİKANIN İÇİNE SIĞDIRDILAR’

Eşi ile birlikte işten çıkarılan Kahraman Mendaş; “Sendikaya üye olduğumuz için eşim ve beni kapının önüne koydular. Bahaneleri de küçülmeye gidiyoruz. Bizi mağdur ettiler. Bizim gençliğimiz, sağlığımızı, emeğimizi 10 dakikanın içine sığdırdılar. Biz sendikaya sonuna kadar güveniyoruz. Fabrikadaki arkdaşlarımız da kesinlikle korkmasın. Şu anda fabrikada çalışan arkadaşlarımız baskı altındalar bizi bile arayamıyorlar. Ben inanıyorum bu mücadeleyi kazanacağız.” dedi