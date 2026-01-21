Çorum’un Sungurlu ilçesinde, vatandaşların kış aylarında şehir merkezine gitmesini fırsat bilerek köylerdeki 10 ayrı evi soyan 2 şüpheli, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sungurlu ilçesi Çayyaka köyünde, vatandaşların kış mevsimi sebebiyle ilçe merkezine yerleşmesini fırsat bularak boş kalan evlere dadanan hırsızlar için harekete geçti.

8 Ocak tarihinde 5 ayrı ikametten hırsızlık ihbarı alan ekiplerin teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinde toplam 10 eve girdiklerini itiraf etti.

Şahısların evlerden 33 gram altın, 3 adet çeyrek altın, 5 adet ruhsatlı ve ruhsatsız tabanca, 8 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği, araç ses sistemleri ile çeşitli ev eşyaları çaldıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.