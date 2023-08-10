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Çorum Belediyesi’nin Bahabey Çamlığı’nda yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayata geçirilen projeyle Eko-Turizm Alanına dönüştürülen Bahabey Çamlığı’nın bugün itibariyle kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşehrilerimizin hoş vakit geçirebilecekleri nezih bir dinlenme mekânı daha da kazandırdık. 117 bin m2 alanı kapsayan ve şehrimizin nefes alan bölgelerinden olan Bahabey Çamlığı’nda yürüttüğümüz Eko-Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi ile içerisinde piknik alanları, çocuk oyun alanları ve fitness alanlarının olduğu, trekking, kamping, dağ bisikleti ve oryantiring gibi sportif faaliyetlerin yapılabileceği projemizi tamamladık. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren hemşehrilerimizin kullanımına açmış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bahabey Çamlığı’nın, Şehitliğin üst kısmında yer alan, atıl durumdaki alanı yaptıkları bu çalışmalarla vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Burası daha önceden halka kapalı, kullanılmayan bir alandı. DOKAP destekli projemiz kapsamında, eko-turizm alanına dönüştürdüğümüz bu bölgede barbeküler ve piknik masaları yerleştirildi. Bay-bayan tuvaletler ve mescitlerimiz tamamlandı. Bugünden itibaren hemşehrilerimiz burada piknik yapmaya başlayabiliriler” ifadelerini kullandı.