Çorum Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi Çamlık 1. Cadde üzerinde içmesuyu hattı yapım çalışması nedeniyle yarın (30 Ocak Cuma) çalışma süresince geçici olarak çift yönlü araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada ayrıca çalışmalar sırasında, saat 22.00 civarında şehrin muhtelif bölgelerinde kısa süre su kesintileri yaşanabileceği ve özellikle üst katlarda basınç düşüklüğü görülebileceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına tedbirli olmaları duyuruldu.