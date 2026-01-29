Trendyol 1. Lig'de 23. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında İstanbulspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 23. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

31 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor (Bodrum İlçe)

1 Şubat Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor (Diyarbakır)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenler Erokspor)

Muhabir: Anadolu Ajansı