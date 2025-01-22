İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER), Aralık ayında burs sağladığı öğrenci sayısını 28’den 34’e yükseltti.

Dernek yönetim kurulu, burs taleplerini toplamaya devam ettiklerini belirterek, “Öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya, gücümüz yettiğince destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Burs desteğinden faydalanmak isteyenler için başvuru kriterlerini açıklayan İSYADER, özellikle maddi zorluklar yaşayan ve eğitim hayatını sürdürmekte güçlük çeken öğrencilerimize öncelik tanıyacaklarını vurguladı.

Bursa başvuru kriterleri ise şunlar:

“Ailede Baba Vefat Etmişse: Öğrencinin babasının vefat etmiş olması durumunda, ailenin maddi durumu göz önüne alınarak başvuru değerlendirmeye alınır.

Babanın Gelir Durumu Asgari Ücretse: Baba asgari ücretle çalışıyorsa ve birden fazla öğrenci çocuk varsa, başvuru kabul edilir.

Birden Fazla Öğrencisi Olan Memur Aileler: Baba memur olarak çalışıyorsa, aile kira ile yaşamını sürdürüyorsa ve ailede birden fazla üniversite öğrencisi varsa başvuru yapılabilir.

Anne ve Baba Ayrı Olup Maddi Destek Sağlanmıyorsa: Anne-baba ayrı olduğu durumlarda, baba ailesine düzenli maddi destek sağlamıyorsa, bu kriterdeki öğrenciler değerlendirmeye alınır.

Babanın Sağlık Sorunları Nedeniyle Çalışamaması: Baba, kalıcı sakatlık ya da sürekli sağlık sorunları nedeniyle çalışamıyorsa başvuru kabul edilir.

Ailenin Gelir Durumu: Ailede emekli maaşı dışında başka bir gelir kaynağı bulunmuyorsa, öğrenci başvurusu değerlendirilecektir. Başvuru sürecinde öğrencinin eğitim başarısı, sosyal sorumluluk projelerine katılımı gibi unsurlar da dikkate alınacaktır. Burs başvuru süreci ve diğer detaylar hakkında bilgi almak isteyenler İSYADER ile iletişime geçebilir.”

İSYADER’den yapılan açıklamada, “Geleceğimizin aydınlık yüzleri olan öğrencilerimizin yanında olmaya ve eğitim hayatlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hep birlikte, topluma faydalı bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu anlamlı girişime destek olmak isteyen vatandaşlar, İSYADER’e katkıda bulunarak daha fazla öğrenciye umut ışığı olabilir” denildi. (Haber Merkezi)