Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İŞKUR aracılığıyla İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında personel alımı yapacak.

Program kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde temizlik, bakım ve onarım alanlarında görevlendirilmek üzere toplam 58 personel istihdam edilecek.



Programa başvurular 2–6 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların ardından yapılacak kura çekimi 10 Şubat Salı günü saat 09.30’da, İŞKUR İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.



Program 16 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım Cuma günü sona erecek.

GÜNLÜK 1375 LİRA ÖDENECEK

Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için 1375 TL cep harçlığı ödenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvuru ve katılım şartları şu şöyle:

İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir),

Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak.

Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak.

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz).

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği hak etmemiş ve almıyor olmak).

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.