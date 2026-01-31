Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Çorum mitingi yarın yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting öncesinde Mecitözü’nde bir açılış programına katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Şubat Pazar günü ilk olarak Mecitözü İlçesini ziyaret edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mecitözü Belediyesi için yaptırılan Kültür Merkezi’nin açılışı Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek.

Özgür Özel, sonrasında ise saat 14.00’da Abide Meydanında düzenlenecek açık hava mitinginde Çorumlulara hitap edecek.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Özgür Özel’in Çorum programına tüm halkı davet etti.

