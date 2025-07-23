Çorum Belediyesi Abide Kavşağı’nda yeni düzenleme yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kavşağın ortasında atıl bulunan havuzu tamamen ortadan kaldırırken, döner kavşak içindeki yetişmiş ağaçların sökülerek başka yere taşındığı öğrenildi.

Belediye’den yapılan açıklamada döner kavşakta estetik görünüm ve trafikte görüş açısını rahatlatacak çalışmaların devam ettiği belirtilirken, Abide Kavşağı'nın sadece bir geçiş noktası değil; milli ruhun ve ortak hafızanın sembolü olacağı ifade edildi.

AY-YILDIZ TEMALI PROJE

Çalışmalar tamamlandığında Abide Kavşağına Ay-Yıldız temalı bir anıt projesi yapılacağı bildirildi.