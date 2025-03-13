Vali Ali Çalgan Bayat Mahallesi'nde yer alan ve Türk mimarisinin en güzel örneklerini barındıran İsmet Eker Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş'ın da hazır bulunduğu incelemede Vali Çalgan, konağın turizme kazandırılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Proje ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği ilk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla meclis başkanvekili olarak yöneten ve Cumhuriyet'in ilan edildiği metni okuyan dönemin Çorum Milletvekili Abdullah İsmet Eker'in Çorum'daki çiftliğinin, Türkiye'nin ilk Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi olarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Önümüzdeki günlerde hazırlanan projenin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) sunulması planlanıyor.