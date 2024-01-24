Çorum’un Bayat ilçesinde Bayat-Eskialibey il yolunun 13.kilometresinde bulunan Köpüklü Köprüsü bu yıl yaz ayında hizmete açılıyor.

Ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle yıkılan köprü, geçtiğimiz yıl ihale edilmiş ve çalışmalara başlanılmıştı.

Bayat-Eskialibey köy arasında bulunan köprü ilçe ve köy halkı açısından büyük önem taşırken, köprü ile ilgili müjdeli haberi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov verdi.

Köprünün Temmuz ayında tamamlanarak trafiğe açılmasını planladıklarını belirten Silov;

“Bayat-Eskialibey il yolunun 13. kilometresinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış Köpüklü köprüsünün yıkılarak yeniden yapılması için 29.08.2023 tarihinde ihalesi yapılıp 16.10.2023 tarihinde işe başlanılmıştır. Proje kapsamında 81 metre uzunluğunda, 3 açıklıklı, fore kazıklı, öngerme prefabrik kirişli köprü ile toprakarme bağlantı yolu bulunmaktadır. Günümüze kadar 56 adet toplam 957 metre fore kazık ve elevasyon çalışmaları tamamlanmış olup perde ve başlık kirişi çalışmaları devam etmektedir. Kalan proje yapım imalatlarının 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle tamamlanıp köprü ile toprakarme bağlantı yolunun trafiğe açılması planlanmaktadır.” dedi