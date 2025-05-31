Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyüne Taş Ocağı yapılacağı iddiası köy sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Taş Ocağı yapılmasını engellemek isteyen köy halkı konuyu yargıya taşımak için girişimlere başladı.

Taş Ocağı’nın hem tarım arazilerine hem de köye zarar vereceğini belirten köy sakinleri, Taş Ocağı istemiyor.

Konu ile ilgili Sungurlu Karakaya Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği’nden yapılan açıklamada;

“Karakayamıza Taş Ocağı yapmak için girişimler yapılmaktadır. Girişimi, Devlet Demir Yolları’nın ihalesini alan bir şirket yapmaktadır. Taş Ocağı yapılan köylerde tarım arazisi zarar görür. Tarım yapılamaz hale gelir. Bitki örtüsü ve orman zarar görür. Hayvanlar otlayamaz, tarım ve hayvancılık biter. Taş ocağı, köyün kayalıklarının olduğu bölgeye yapılmak isteniyor. Dinamit patlatılacak. Patlatılan dinamitlerin ortalama 3,7 şiddetinde deprem etkisi yaratır. Arazilerde kayma, çökme, göçüğe neden olur. Evlerin, ahırların duvarı çatlar ve hatta yıkılabilir. Patlamaların etkisiyle köyümüz ve çevre köyler hep toz duman altında kalacaktır. Bu toz-duman insanlarda akciğer hastalıklarına yol açacaktır. Tabiat zarar görecektir. Kıyıda-köşede kalan sular millenir, sineklenir. Taş ocağında yıkama yapılacağından milli sular köyün önündeki çaya karışacak ve çayda millenecektir. İçme ve kullanma sularının kaynağı kaybolur. Köylü susuz kalır, hastalıklar artar. Hayvanlara verecek temiz su bulunamaz. Temizlik şartları zorlaşacağı için hastalıklar daha da artar. Susuzluk, kirli hava, altımızdan kayan topraklar, bitki örtüsü ve ormanların yok olması köyü köy olmaktan çıkartır. ‘Yeşil Karakaya’, Çorak Karakaya olmasın diye yasal itiraz yollarını izleyeceğiz.’ denildi