Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Mehmetali Çiftliği köyündeki özel mülkiyete ait bir alan Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı karar ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edildi.

Sungurlu Mehmetali Çiftliği köyü Bozbeyin Yurdu mevkii sınırları içinde bulunan alanla ilgili Resmi Gazete’de Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Çorum ili Sungurlu ilçesi Mehmetaliçiftliği, Bozbeyin Yurdu mevkii özel mülkiyete ait 106 ada 3 numaralı parselde yer alan, oda mezar niteliğindeki taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6 ve 7’nci maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine, koruma grubunun bir (1) ve koruma alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, karar eki tescil fişinin onaylanmasına 106 ada 3 parselin tapu kaydına "1.Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." Ve "Bir Kısmı Korunma Alanıdır." Şerhlerinin konulmasına, tescilli taşınmaz ve korunma alanında Koruma Bölge Kurulu izni olmadan herhangi bir uygulamada bulunulmamasına karar verildi.