Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör, partisinin kuruluşunun 1. yıl dönümünü değerlendirdi.

Prof. Dr. Özcan Güngör, Anahtar Parti’nin, partilerinin birinci yaşını kutlarken, siyasetin kirli ezberlerine değil, milletin vicdanına yaslanan bir yolun ilk yılını geride bıraktığını açıkladı.

‘TABELANIN DEĞİL, VİCDANIN İSMİ’

Anahtar Parti’nin bir tabelanın değil, vicdanın ismi olduğunu belirten Prof. Dr. Özcan Güngör, “Anahtar Parti; ahlakın, adaletin ve üretimin siyasette yeniden hâkim kılınması için kurulmuştur. Biz hamasetin değil, mesuliyetin milliyetçiliğini temsil ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki vatan sevgisi lafla değil, adaletle yaşar.

‘SİYASAL KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK’

Türkiye uzun yıllardır bir tarafın ‘kalacak ha’sı ile diğer tarafın ‘gelecek ha’sı arasında sıkışmıştır. Bu siyasal kısır döngüyü kırmak için yola çıktık.” dedi.

Mücadelelerinin parti galibiyeti için değil de, sistem inşası için olduğunu ifade eden Güngör, şunları söyledi: “Kralların yönettiği bir ülke değil, kuralların kral olduğu bir Türkiye istiyoruz. Devleti güçlendirmenin yolu, adaleti yeniden ayağa kaldırmaktır. Çünkü adalet yoksa devlet de yaşayamaz.

‘MİLLİYETÇİLİĞİ HAMASETTEN ARINDIRDIK’

Anahtar Parti’nin kadroları büyük ölçüde milliyetçi köklerden geliyor. Ama bu kadro, geçmişle övünmek yerine geçmişin muhasebesini yapıyor. Milliyetçiliği hamasetten arındırdık. Bizim milliyetçiliğimiz, ahlakla, hukukla ve kalkınmayla yoğrulmuş bir mesuliyet ahlakıdır.

‘BİR YILDA ATILAN ADIMLAR, BİR PARTİNİN DEĞİL, FİKRİN MAYALANMASI OLDU’

Ona göre bu muhasebe, sadece bir geçmiş sorgulaması değil, yeni bir merkez inşasının başlangıcıdır. Bizim merkez anlayışımız, ne Batı tarzı muhafazakâr-liberal bir çizgidir, ne de yeni sağın tepkisel dili. Bizim adımız Merkez Sağ 2.0: Vicdanı rehber, ahlakı pusula, üretimi hedef bilen bir merkez siyaset. Vatandaş temelli, kimlikler üstü, adalet ve liyakat eksenli bir siyasal merkez. Bir yılda atılan adımlar, bir partinin değil, bir fikrin mayalanması olmuştur.

‘SİSTEMİN ÇÜRÜYEN DİŞLİLERİNİ ONARACAĞIZ’

Anahtar Parti, sistemin çürüyen dişlilerini onarmaya, siyaseti yeniden anlamlı kılmaya kararlıdır. “Bu ülke batmadı, bitmedi, yanmadı kardeşim. Sadece kötü yönetiliyor,” diyen Genel Başkanımız Sn. Yavuz Ağıralioğlu’nun bu sözü, partinin bir yıllık yolculuğunun özeti gibidir.

Biz milletin korkularına değil, umuduna konuşuyoruz. Bizim rozetimiz ay yıldızda al bayraktır. Bu hareketin anahtarı milletin vicdanındadır. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak olan da budur. Anahtar Parti, bir yaşında ama bir asırlık bir davanın kararlılığıyla yürümektedir.”