Çorum'da ilçe belediyeleri ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları KPSS'siz personel alım ilanına çıktı.
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre İskilip Belediyesi 16 beden işçisi, Ortaköy Belediyesi 3 beden işçisi, Oğuzlar Belediyesi 1 beden işçisi, Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13 kadın temizlik görevlisi, İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 14 temizlik görevlisi ve 2 işçi alımı yapacak.
BAŞVURU TARİHLERİ
İskilip Belediyesi: 12 Aralık-14 Aralık 2023
Ortaköy Belediyesi: 14-15 Aralık 2023
Oğuzlar Belediyesi: 14 Aralık
Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 6-15 Aralık 2023
İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 14-22 Aralık 2023