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Çorum'da ilçe belediyeleri ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları KPSS'siz personel alım ilanına çıktı.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre İskilip Belediyesi 16 beden işçisi, Ortaköy Belediyesi 3 beden işçisi, Oğuzlar Belediyesi 1 beden işçisi, Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13 kadın temizlik görevlisi, İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 14 temizlik görevlisi ve 2 işçi alımı yapacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

İskilip Belediyesi: 12 Aralık-14 Aralık 2023

Ortaköy Belediyesi: 14-15 Aralık 2023

Oğuzlar Belediyesi: 14 Aralık

Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 6-15 Aralık 2023

İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 14-22 Aralık 2023