FATİH BATTAR
Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çepni Mahallesi’ndeki 2 adet hazine arazisi satışa çıkarıldı.
Muhammen bedelleri 2 milyon 500 bin lira değerindeki arsalar 15 Haziran’da satışa snulacak.
İhale, Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Kat'ta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü gerçekleştirilecek.
İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.