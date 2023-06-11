FATİH BATTAR

Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çepni Mahallesi’ndeki 2 adet hazine arazisi satışa çıkarıldı.

Muhammen bedelleri 2 milyon 500 bin lira değerindeki arsalar 15 Haziran’da satışa snulacak.

İhale, Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Kat'ta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında  2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü gerçekleştirilecek.

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İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.