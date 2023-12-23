Hakan Kendirci'nin sahibi olduğu ‘Allah Bereket Versin Pide Lahmacun Salonu’ Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi numara 24/A adresinde Çorum halkının hizmetinde.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL İNDİRİM

Enfes pide çeşitleri ile Çorum halkının damak tadına hitap etmeye devam ettiklerini belirten işletme sahibi Hakan Kendirci; “Çorum'un en lezzetli ve en uygun fiyatlı pidelerini müşterilerimize sunuyoruz. Öğle saatlerinde öğrencilere özel indirimler uyguluyoruz. Sucuklu, sade kıymalı, kaşarlı, karışık, sebzeli kıymalı, şakşuka, ramazan pidesi, göbüt, boş pide ve lahmacun çeşitleri ile hizmet vermekteyiz.” dedi

PAKET SERVİS İMKANI

Allah Bereket Versin Pide Lahmacun Salonu olarak paket servis hizmetlerinin de olduğunu belirten Kendirci; “Uygun fiyatlı leziz pideleri tatmak isteyen tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.