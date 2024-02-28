Çorum Belediyesi, Ahçılar 2. Cadde’de yol genişletme çalışması başlattı. 6 metre genişliğindeki yol 12 metreye çıkarılıyor.

Çorum Belediyesi, yeni yollar açmaya, mevcut yolları genişletmeye ve ulaşımı daha konforlu hale getirmeye devam ediyor.

Hava koşullarının çalışmaya uygun olması nedeniyle çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi, şehrin farklı bölgelerinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Üçtutlar Mahallesi, Ahçılar 2. Cadde’de yol genişletme çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 70 metre uzunluğundaki ve 6 metre genişliğindeki yolu 12 metreye genişletiyor.

Kazı çalışmalarının ardından genişletilen yolun dolgu ve asfalt çalışması yapılacak.