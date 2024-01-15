Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şubesi, 2023 yılında Sıklık Tabiat Parkı'nı 164 bin 697 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şubesinden yapılan açıklamada 2023 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Açıklamada yıl içinde yapışan, Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme, Av Turizmi, Avcı Eğitim Kurs, Envanter, Yaban Hayatı Faaliyetleri, Sahipsiz Sokak Hayvanları, Av Koruma ve Kontrol, Korunan Alanlarda Yapılan, Çatak Tabiat Parkı, Sıklık Tabiat Parkı ve Boğazköy-Alacahöyük Tarihi Milli Parkı çalışmaları ana başlıklar halinde değerlendirildi.

DOĞAYA 4 ADET KIZIL GEYİK BIRAKILDI

2023 yılında Osmancık’ın Başpınar Köyü yakınlarındaki, türe uygun habitat alanına ise 4 adet kızıl geyik salımı yapıldığının belirtildiği açıklamada, “İlimizde mevcut olan kınalı keklik miktarının artırılması amacıyla Bakanlığımız tarafından tahsisi yapılan 1250 adet kınalı keklik 2022 yılında üretme istasyonlarından alınarak doğaya bırakılmıştı. 2023 yılında salımın başarı oranını arttırmaya yönelik koruma ve tedbir faaliyetleri sürdürülmüştür. 2023 yılında Osmancık İlçesi Başpınar Köyü yakınlarındaki, türe uygun habitat alanına ise 4 adet kızıl geyik salımı yapılmıştır” denildi.

Açıklamada diğer faaliyetler hakkında şu bilgilere yer verildi:

AV TURİZMİ

“Av turizminin tescili yapılan avlaklarda yapılacak olmasından dolayı ve av turizmini ilimizde canlandırmak amacıyla avlak tescil çalışmalarımız tamamlanmıştır. 21 adet Devlet Avlağı, 15 adet Genel Avlak ve 1 adet Örnek Avlak olmak üzere 37 adet avlağın tescili yapılmıştır. 2023 yılında ilimize 93 yabancı avcı gelerek av turizminden 1.011.000 TL gelir elde edilmiştir.

AVCI EĞİTİM KURSLARI

2023 yılı içerisinde Şube Müdürlüğümüz ile Halk eğitim merkezi koordineli şekilde 8 adet avcı eğitim kursunda 166 kişiye eğitim verilmiştir. Eğitim çalışmaları yıl boyunca tüm ilçelerde devam ettirilecek.

ENVANTER ÇALIŞMALARI

2023 yılı içerisinde Kargı’da bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda envanter çalışması yapılmış olup, sayım sonucunda; sadece bu bölgede 77 adet kızıl geyik, 116 adet karaca olduğu anlaşılmıştır. Kargı-Kösdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda popülasyonun artmasıyla birlikte civar ilçelerde de karaca ve kızıl geyik görülmeye başlanmıştır. Tüm hayvanlara yönelik koruma çalışmalarının artmasıyla birlikte popülasyonun artması beklenmekte.

YABAN HAYATI FAALİYETLERİ

İlimizin farklı bölgelerine kurulan 41 adet fotokapan ile yaban hayatı izleme çalışmaları yapılmaktadır.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI ÇALIŞMALARI

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği gereğince; Şube Müdürlüğümüz tarafından veya halkımız tarafından doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının tedavisi yaptırılarak tekrar doğaya bırakılmaktadır. Şube Müdürlüğümüz ve Çorum Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde 2023 yılında kısırlaştırılan 2087 adet, aşılanan 2885 adet sahipsiz sokak hayvanı bulunmaktadır.

AV KORUMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI

Şube Müdürlüğümüz tarafından av koruma ve kontrolüne büyük önem verilmekte olup, 2023 yılında av koruma ve kontrol çalışmaları esnasında 94 adet kaçak avcı yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış; 477.035,00 TL idari para cezası ve 70.400 TL tazminat cezası uygulanmıştır. Kaçak avcılıkla mücadelemiz yoğun bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.

KORUNAN ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Çatak Tabiat Parkı Çalışmaları

Tabiat Parkının Uzun Devreli Gelişme Planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Çatak Tabiat Parkının işletmecilik ihalesi 23.07.2020 yılında yapılmış olup, Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından işletilmekteydi. Güncel durumda sözleşme 30.06.2023 tarihinde feshedilmiştir ve 01.07.2023 tarihi itibari ile Çatak Tabiat Parkı, Şube Müdürlüğümüz tarafından işletilmektedir. 2023 yılında 30.079 kişi alanı ziyaret etmiştir.

Sıklık Tabiat Parkı Çalışmaları

Alanı 272 hektardır ve 2009 yılında tabiat parkı ilan edilmiştir. Çorum Belediyesi tarafından işletilmektedir.

2022 yılında Sıklık Tabiat Parkına ahşap yakalama kapanı yapım işi yapılmıştı ve 2023 yılında yakalama kapanının etrafı çevrilerek hedeflenen yapım işi tamamlanmıştır. Ayrıca 2023 yılı içerisinde ahşap yönlendirme tabelaları, ahşap bilgilendirme tabelaları yapım işi yapılmıştır. 2023 yılında alanı 164.697 kişi ziyaret etmiştir.

Boğazköy-Alacahöyük Tarihi Milli Parkı

Dünya Kültür Mirası listesinde bulunana saha 2634 hektardır.

Hitit uygarlığının merkezi Hattuşa’nın kalıntıları bulunmaktadır.

Alan, Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. Uzun Devreli Gelişme Planı onaylanmıştır.

Alanda idaremiz tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) 2020 Budaközü Vadisinin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi sunulmuş olup, proje 2021 Yılı’nda destek alan proje kapsamında değerlendirilmiştir.

Proje bütçesi DOKAP (proje maliyetinin % 70’i), Çorum İl Özel İdaresi ve Bakanlığımız 11. Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Söz konusu proje Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2022 yılında Boğazköy Alacahöyük Tarihi Milli Parkı Budaközü Vadisi Yürüyüş Yolu yapım işi ile Boğazköy Alacahöyük Tarihi Milli Parkı Hattuşa Ören Yeri artırılmış gerçeklik uygulaması hizmet alım işi tamamlanmıştır. 2023 yılında alanı 30.246 kişi ziyaret etmiştir.”