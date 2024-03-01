King Yapım sahibi Hakan Çelenk’in yapımcısı, Erdal Deniz’in ise yönetmeni olduğu ‘Sokakların Kralı’ filminin çekimleri Çorum’da başladı.

Gazetemizi ziyaret eden Hakan Çelenk ile Erdal Deniz, filmin çekimlerine Buharaevler Mahallesi’nde Perşembe Pazarı’nda başladıklarını söyledi.

Erdal Deniz’in senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı filmde, çeşitli suç çeteleri ile mücadele konu alınacak.

Film için yardımcı oyunculara da ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Erdal, “Hayalleri olan gençler başvurmak için 0538 074 19 76 veya 0533 492 55 19 telefon numaralarından bize ulaşabilirler” dedi.

King Yapım sahibi Hakan Çelenk de firmalarının bünyesinde kamera önü oyunculuk, diksiyon, tiyatro dersleri vererek gençleri iyi bir oyuncu seviyesine getirmek üzere eğitimlerinin olacağını kaydetti.