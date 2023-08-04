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Ramazan Çırakoğlu'nun Çorum'da çektiği 'Son damla' isimli karesi, portre dalında birinci oldu.

Iphone 12'yle çekilen siyah beyaz fotoğrafta kuru otlar ortasında bir çocuk bulanık sulu bir içme yalağının üstüne çıkmış, kameraya bakıyor.

Ramazan Çırakoğlu'nun Çorum'da çektiği kare, iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nde portre dalında birinciliğe layık görüldü. 140 ülkeden fotoğrafçının katıldığı yarışma 2007 yılından beri gerçekleştiriliyor. Türkiye'den en son 2018 yılında Burcu Öztürk, yarışmada birincilik elde etmişti.

Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların katıldığı yarışmada büyük ödülü kazanan Ramazan Çırakoğlu, kuru otlar ortasında bir çocuğu bulanık sulu bir içme yalağının üstüne çıkmış vaziyette fotoğraflamıştı.

Ramazan Çırakoğlu’nun büyük ödülü kazandığı iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’ni Türkiye’den en son 2018 yılında Burcu Öztürk panorama dalında kazanmıştı.