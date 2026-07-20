Çorum Uğurludağ ilçesinde çekilen korku filmi "Kybele'nin Laneti: İstila" vizyona girdi.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Zülfü Hamit Altın'ın üstlendiği film Çorum Paribu Cineverse sinema salonunda izleyici karşısına çıktı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesi ve köylerinden beyazperdeye uzanan korku hikayesi, sinemaseverleri gerilim dolu bir yolculuğa çıkaran filme Çorumlulardan ilgi gösterdi.

FİLMİN KONUSU

Yalnızca 25 haneden oluşan küçük ve sakin bir köyün huzuru, köy sakinlerinden birinin ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşamaya başlamasıyla bozulur.

Olayların ardından tılsımlı ilimlere hakim olduğu söylenen Ruken Hoca’nın köye gelişiyle birlikte, açıklanması güç ve ürkütücü olaylar peş peşe yaşanmaya başlar.

Köyü görünmez bir karanlık kuşatırken, korku ve çaresizlik giderek büyür. Çözüm bulamayan köylüler ve muhtar, son umut olarak maneviyatı güçlü, bilge bir dededen yardım ister.

Ancak bu mücadele, sandıklarından çok daha zorlu olacaktır.

Köy halkı, üzerlerine çöken karanlıkla yüzleşirken yalnızca doğaüstü bir tehdide karşı değil; kendi korkuları, inançları ve cesaretleriyle de sınanacaktır.