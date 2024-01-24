Aralarında Çorum'un da bulunduğu 20 ilde 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele' kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaşıldığı tespiti üzerine yapılan operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ayrıca operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.