Hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, emniyet ekipleri tarafından yürütülen takip sonucunda firari şahsın kullandığı araç tespit edildi.

Aracın çevre yolu üzerinde durdurulmak istenmesi üzerine, şahıs “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aracın lastikleri patlatılarak Ünalan Köyü mevkisinde durduruldu. Şahıs, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Sungurlu Cezaevi’ne gönderildi.