Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde akrabalar arasında çıkan kavgayı hastane polisi havaya ateş ederek ayırdı.

Alınan bilgiye göre Laçin ilçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayın ardından Mahir Ö, darp raporu almak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Taraflar arasında acil servis önünde yeniden kavga başladı. Bu sırada hastane polisi, pompalı tüfekle ateş etmeye çalışan E.A.’nın elinden tüfeği aldı.

Taraflar hastane polisinin havaya yaptığı uyarı ateşi ile ayrılırken, hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Kavgaya karışan 4 kişi, gözaltına alındı.