Çorum'da yem bitkileri ekiliş alanlarını arttırmak amacıyla, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından maliyeti toplamda 1 milyon 231 bin lira olan ve %50 çiftçi katkısı ile “Yem Bitkisi Ekiliş Alanlarının Arttırılması Projesi” kapsamında çiftçilere adi fiğ tohumu ve 4.720 kg yonca tohumu dağıtıldı.

Proje ile 1.600 dekar alanda üretim yapılmak üzere 24 bin 200 kg adi fiğ tohumu ve 1.100 dekar alanda üretim yapılmak üzere 4.720 kg yonca tohumu dağıtımı Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz’ün katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin; “Hayvan beslenmesi başta olmak üzere, toprak verimliliği, erozyon kontrolü, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok açıdan faydası olan yem bitkileri üretimini arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemizin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, dağıtımını yaptığımız tohumlarımızın bereket ve kazanç vesilesi olmasını temenni ediyorum.” dedi